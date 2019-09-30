Кредит СКБ-банка признали одним из самых выгодных в России

Потребительский кредит СКБ-банка «Простой и удобный» вошел в топ-3 самых выгодных в России по версии портала «Выберу.ру». Авторы рейтинга учитывали надежность банков, позиции в престижных рейтингах, сравнивали размер ежемесячного платежа и проценты по кредиту. Важные критерии при выборе кредита – полная стоимость займа, отсутствие скрытых комиссий и выплат.

СКБ-банк занял вторую строчку рейтинга. Эксперты отметили, что взять кредит в уральском банке очень просто: нужно заполнить заявку на сайте, а решение о выдаче принимается дистанционно в срок от 5 минут. Потребительский кредит можно использовать для любых целей: от покупки машины и квартиры до отдыха и путешествий.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.09.19

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