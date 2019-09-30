Цыганки вынудили женщину взять кредит в банке, чтобы провести обряд «сон на деньгах» (ФОТО)

Две женщины цыганской наружности, молодая и пожилая, обманом выманили у жительницы Верхней Пышмы почти 400 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в полицию обратилась дама, которая заявила, что две женщины цыганской наружности под предлогом снятия порчи выманили у нее деньги и ювелирные украшения на общую сумму 398 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что некоторое время назад на улице навстречу ей прошли две цыганки. Первой шла молодая, лет 25. Она окликнула женщину и сказала, что на ней порча, и ей нужно срочно показаться какой-нибудь «бабушке». «Я поинтересовалась, с чего она решила, что на мне порча? Девушка пояснила, что ей это сказала та самая пожилая женщина, которая как раз снимает порчу и лечит людей», – рассказала жертва. При знакомстве пожилая женщина представилась как Наталья Ивановна, а девушка назвалась Надей. «После длительной беседы, испугавшись за свою жизнь, а также за жизнь близких людей, я обменялась номерами телефонов с «целительницей» для дальнейшего обряда «снятие» порчи», – призналась потерпевшая.

Женщины некоторое время общались по телефону, после чего «Наталья Ивановна» сказала, что нужно провести следующий этап лечения под названием «сон на деньгах». Для этого якобы нужно было найти максимальную сумму, которую клиентка держала когда-либо в руках. После того, как та сказала, что сейчас не сможет найти данную сумму, «целительница» ей предложила взять деньги в кредит в банке и даже сказала, в каких банках меньшая вероятность отказа. Найдя нужную сумму, женщина созвонилась с «Натальей Ивановной» и сообщила, что смогла найти только около 200 тысяч рублей. После этого женщины снова договорились о встрече, но, как выяснилось позже, встреча оказалась последней. На встрече «целительница» опять рассказывала о порче и попросила клиентку передать ей все деньги и золотые изделия семьи в обычной тетрадке для «очистки» и сказала, что вернет все на следующий день уже «очищенным». Но не вернула и пропала.

Приметы мошенниц: Наталья Ивановна – предположительно лет 50-60, цыганской внешности, рост выше среднего (171-175 см), телосложение полное, волосы короткие, светлые, сутулится.

Надежда – предположительно лет 20-25, цыганской внешности, рост примерно 150 см, телосложение среднее, волосы длинные темного цвета. При себе при встречах была розовая сумка квадратной формы, солнечные очки светло-бежевого цвета, обручальное кольцо.

Граждан, которые знают, где находятся подозреваемые, просят позвонить в МО МВД России «Верхнепышминский» по номеру (834368) 5-36-92, либо в дежурную часть ОП № 28 г. Среднеуральск (834368) 7-31-00.

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 30.09.19

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