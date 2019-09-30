Музеи Екатеринбурга в осенние каникулы проведут для школьников квесты по путеводителям

В Екатеринбурге в дни осенних каникул – с 26 октября по 10 ноября – пройдет первый фестиваль детских музейных маршрутов. 14 ведущих музеев города придумали специальный путеводитель для школьников, по которому нужно будет проходить квесты, получать наклейки и менять их на подарки.

В Екатеринбурге детский музейный фестиваль пройдет впервые, раньше детей массово приводили в музеи только во время акции «Ночь музеев», на которой традиционно есть специальная программа для самых маленьких. Но в других городах музейные фестивали для школьников – не в новинку. Поэтому при разработке квестов для екатеринбургских детей организаторы привлекли опытных коллег – музейщиков из Санкт-Петербурга, где «Детские дни» проходят уже 15 лет.

В дни школьных каникул – с 26 по 10 ноября – фестиваль детских маршрутов объединит 14 музеев, в числе которых – Музей истории Екатеринбурга, Ельцин-центр, музей ИЗО, музей «Литературная жизнь Урала XIX века», Дом Метенкова и другие. Каждый музей разработал специальный путеводитель с заданиями для детей: школьникам нужно будет в игровой форме познакомиться с экспозициями, ответить на вопросы, найти различные предметы. Все путеводители написаны понятным языком, чтобы школьникам было не трудно ориентироваться, а также интересно выполнять задания. Пройдя квест по музею, участник фестиваля получит наклейку. Чем больше пройденных маршрутов – тем больше наклеек. В конце фестиваля карту с наклейками можно будет обменять на подарки.

Для тех, кому одних квестов будет мало, в рамках параллельной программы фестиваля организуют мастер-классы, лекции, воркшопы. Расписание мероприятий появится на сайте фестиваля времяоткрытий.рф.

Екатеринбург, служба информации

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