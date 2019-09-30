В Екатеринбурге будут судить мужчину, который надругался над двумя девочками

В Екатеринбурге будут судить 20-летнего извращенца, который надругался над двумя девочками: одной из них было 11 лет, второй 14.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, в конце апреля, по версии следствия, мужчина в Ленинском районе Екатеринбурга выследил девочку 2005 года рождения у одного из магазинов. Он преследовал жертву, вместе с ней зашел в подъезд, где и надругался. Второе преступление было совершено в начале мая, девочку 2008 года мужчина заприметил в маршрутке, вышел вместе с ней на остановке и настиг ее в малолюдном месте.

Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Иные действия сексуального характера в отношении малолетней, совершенные с применением насилия». Дело передано в суд. Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых уточнил, что насильника поймали полицейские после сообщений от граждан.

Екатеринбург, служба информации

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