Уральские интернет-пользователи переходят на «Оптический Гигабит» (ВИДЕО)

Интернет-пользователи крупнейших свердловских городов переходят на оптоволокно при подключении к всемирной паутине. Об этом сообщает пресс-служба ведущего уральского оператора связи «Планета» (ITM Холдинг).

Подключение «Оптического Гигабита» осуществляется по технологии FTTH, или «оптика до квартиры». Оптический кабель прокладывается от узла связи до квартиры клиента. Благодаря этому пользователям доступен самый надежный и сверхскоростной на сегодня канал связи. По одному оптическому кабелю клиент получит все услуги: интернет, цифровое телевидение, голосовую связь.

При этом оптический кабель удобен при монтаже, он прочный и гибкий. Срок службы такого кабеля – десятки лет. К тому же оптике не страшны грозы и электрические помехи. С технологическими особенностями подключения по оптике можно ознакомиться в сюжете «Нового Дня».

Подключение «Оптического Гигабита» от «Планеты»

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.10.19

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