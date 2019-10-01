В Каменске-Уральском посадили грабителя, который проникал в квартиры пожилых под видом затопленного соседа

В Каменске-Уральском на 10 лет отправили за решетку грабителя-рецидивиста из Екатеринбурга. Мужчина специализировался на престарелых людях, отнимая деньги и избивая их.

Осужден Денис Сыркин 1984 года рождения, на территории Каменска-Уральского он действовал с 14 по 27 мая. Мужчина приходил в квартиры, где жили пожилые люди, назывался соседом, которого якобы затопили, и просил осмотреть трубы и батареи. Попав в квартиру, он убеждался, что посторонних в ней нет, а затем начинал требовать деньги. Он бил стариков, угрожал им ножом. Так, 16 мая он назвался затопленным соседом бабушки 1937 года рождения, зашел к ней в квартиру и ударил по лицу, женщина упала на пол. Сыркин обыскал ее квартиру, денег не нашел и приставил к горлу пенсионерки нож. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда он поджег лист бумаги, бросил его на диван и пригрозил сжечь всю квартиру. Потерпевшая отдала 6 тысяч рублей.

Всего пострадали три пенсионерки и один пенсионер, каждому было уже за 80 лет. Грабитель таким образом получил 37 950 рублей.

Мужчину судили по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище», а также по пп. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Свою вину он не признал, но суд посчитал иначе и отправил грабителя в колонию строгого режима на 10 лет. ранее Сыркин уже отбывал срок за подобное преступление, он грабил пенсионеров в Екатеринбурге, Богдановиче, Камышлове. Приговор суда в законную силу не вступил.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 01.10.19

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