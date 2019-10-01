МЧС проводит проверку на Белоярской АЭС – возможно срабатывание сирен

На Белоярской атомной электростанции с 1 по 4 октября возможно кратковременное срабатывание электрических и электронных сирен. Сотрудники АЭС просят жителей Заречного не беспокоиться – запуск системы оповещения связан с плановой проверкой станции комиссией МЧС в эти дни.

Помимо этого по радио и через уличные громкоговорители может передаваться текстовая информация: «Внимание, проводится техническая проверка системы оповещения», – сообщили в пресс-службе БАЭС.

Напомним, этим летом на атомной электростанции дважды останавливали энергоблок № 4 с реактором БН-800. В первом случае причиной послужило отключение электрогенератора, а во втором – ложное срабатывание системы защиты. На предприятии при этом сообщали, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков БАЭС не было.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.10.19

Екатеринбуржец в Таиланде может сесть в тюрьму за то, что расплачивался игрушечными долларами (СКРИНЫ). / В Каменске-Уральском посадили грабителя, который проникал в квартиры пожилых под видом затопленного соседа. / Уральские интернет-пользователи переходят на «Оптический Гигабит» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»