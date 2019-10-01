В Екатеринбурге без отопления остаются 64 дома

Все социальные учреждения в Свердловской области на сегодняшний день подключены к теплу, отчитались в региональном министерстве ЖКХ. По данным чиновников, отопление получают 1071 школа, 1650 детских садов, 1096 больниц и поликлиник, 1127 учреждений культуры, 162 интерната и 754 прочих организаций.

В жилищном фонде есть небольшое отставание. По оперативным сводкам, на сегодня тепло получают 99,86% жилых домов. Так, в Екатеринбурге пока холодные батареи в 64 домах (подключение по графику – 1 октября). В Первоуральске три многоквартирных дома будут подключены к теплу сегодня, потому что так решили собственники. В Серове без отопления остается один дом с четырьмя квартирами из-за долгов. В Сысерти 10 коттеджей будут подключены к централизованной системе теплоснабжения только 10 октября, так как идет строительство новой теплотрассы.

«В случае отсутствия после 1 октября тепла в отдельных квартирах или жилых помещениях жителям необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию и проверить, нет ли завоздушивания внутридомовых сетей. Если причина низкой температуры в другом – незамедлительно сообщать на горячую линию муниципалитета, либо на горячие линии Госжилстройнадзора и МинЖКХ» – заявил министр ЖКХ Николай Смирнов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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