В Академическом торжественно открыли новую подстанцию скорой помощи (ФОТО)

В микрорайоне Академическом, который в скором времени станет восьмым административным районом Екатеринбурга, открылась подстанция скорой медицинской помощи.

Здание было возведено застройщиком, затем выкуплено свердловским правительством и передано в пользование муниципалитета. Оборудование и мебель закупались за счет городского бюджета. Такой опыт сотрудничества реализуется на территории Екатеринбурга впервые, сообщили в ДИП.

В двухэтажном здании есть встроенный гаражный бокс и парк автомобилей класса «В» и «С», которые оснащены в соответствии с современными стандартами. Экстренную и неотложную помощь жителям Академического будут оказывать пять бригад скорой медицинской помощи: три общепрофильных, одна педиатрическая и одна реанимационная. Это новые сформированные бригады из опытных сотрудников скорой помощи – 61 врач и 39 водителей. В дальнейшем, по мере увеличения населения района, возможно развертывание дополнительных бригад.

«Я хочу сказать слова благодарности от всех сотрудников станций скорой помощи – а это двухтысячный коллектив – за этот прекрасный дом. Большую часть смены мы проводим на вызовах, в сутки максимум полтора часа бригада находится в помещении, и я думаю, что в таком прекрасном доме эти полтора часа будут проходить как шесть часов полноценного отдыха», – отметил главный врач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

В церемонии открытия также приняли участие вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Гендиректор АО «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Кортрос») Виктор Кривошеин отметил, что открытие станции скорой помощи стало символичным событием для района: ровно 10 лет назад в Академическом был сдан первый дом и появились первые жители.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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