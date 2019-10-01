В «Екатеринбург-сити» появится квартал из XIX века со старинным садом (ФОТО)

Концепция застройки делового квартала «Екатеринбург-сити» поменяется в ближайшее время. Об этом рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК Застройщик» Евгений Мордовин. Два участка в квартале улиц Челюскинцев, Бориса Ельцина, Боевых Дружин и Октябрьской Революции в общей сложности занимают шесть гектаров, полезной площади – 3,5. Однако когда утверждалась концепция «Екатеринбург-сити», не были учтены охранные зоны старинных усадеб. По словам Мордовина, с 2016 года в России действует правило, что если зона не утверждена, что автоматически она устанавливается в радиусе 200 метров. «Получалось, что вся полезная площадь закрывалась охранными зонами. Поэтому больше года мы занимались разработкой зон регулируемой застройки, проводили историко-культурные экспертизы, корректировали планы с управлением по госохране памятников. К августу работы завершились, и мы начали обсуждать их с общественниками, с научно-методическим советом, который поставил требование – сохранить памятники и приспособить их функционально, а разрушенные здания полностью воссоздать», – объяснил Мордовин.

По его словам, застройщик «Екатеринбург-сити» консультировался и с российскими, и с голландскими архитекторами, и в итоге эксперты пришли к выводу, что необходимо воссоздать пешеходную улицу на Октябрьской Революции, принять за основу проектирования будущего делового квартала поэтапный принцип высотности, чтобы соблюсти композицию. Проекта, подобного «Москва-сити», в Екатеринбурге не будет. «Мы переболели небоскребами, посмотрели, как выстроена «Москва-сити», которая смотрится со стороны классно, по ночам – классно, а как туда приезжаешь, сразу хочется выскочить из машины и нырнуть в здание, потому что ходить невозможно и смотреть не на что. «Екатеринбург-сити» – это не транзитная зона. Мы хотим пешеходные потоки перераспределить сюда», – отметил он.

По словам Мордовина, старинные особняки – усадьбу Антипина, усадьбу первого уральского садовода-селекционера Казанцева, здание в стиле модерн и дом ювелира Афиногенова – не просто восстановят, но и приспособят под музеи, кафе, магазины, чтобы горожане могли проводить время в историческом центре с интересом. «Концепция должна быть такой, чтобы эти здания жили, значит, они должны быть интересны людям. У нас нет задачи зарабатывать на этом, но если кто-то хочет внести предложения, пожалуйста, мы к ним открыты», – пояснил «Новому Дню» представитель «УГМК Застройщик».

Еще одна фишка будущего квартала – уникальный яблоневый сад селекционера Казанцева, который сейчас, к сожалению, запущен. «По всему миру в тренде концепция старовозрастных деревьев. У нас яблони – это достопримечательность этого места. Когда читаешь монографии Казанцева, то удивляешься, ведь у нас до него яблоней не было на Урале. Так что возрождение сада – это дань его колоссальному труду», – сказала гендиректор ООО «Грин-парк» Юлия Сорокина.

По ее словам, ближайший пример того, что должен представлять собой сад Казанцева, – это Аптекарский огород в Москве. «Сейчас тут липы разрослись, не дают свет яблоням, перекрывают. Так что сад будет угасать, если не освободить пространство. Наши жители с семьями должны приходить сюда, чтобы они могли тут погулять, поесть яблок. Так что задача – оставить ценные с точки зрения истории и с точки зрения коллекции деревья», – добавила она.

Отметим, что новые зоны исторического квартала в «Екатеринбург-сити» установят, скорее всего, уже в октябре, а затем проектировщики займутся корректировкой планировки самого «Екатеринбург-сити». Скорее всего, от масштабного проекта «Медная гора» придется отказаться, поскольку он просто не впишется в новую концепцию с сохранением и использованием исторических зданий. Процесс изменений займет еще 3-4 месяца, после чего проект снова будут утверждать, и только после этого начнется строительство.

По словам Евгения Морданова, в «Сити» построят апартаменты. Ориентировочно, здесь появится 250 тысяч квадратных метров, которые можно будет использовать как жилье. Причем оптимальной ценой, по его представлению, будет 150 тысяч рублей за «квадрат».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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