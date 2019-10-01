Архитектор сравнил «ананас» РМК с работой Фостера в Париже и объяснил, почему это плохо (ФОТО)

Уральский архитектор, кандидат архитектуры и член правления Союза архитекторов России Андрей Рудаков рассказал, какую ошибку совершают проектировщики, вписывая высотки из стекла и бетона в существующую застройку в Екатеринбурге. «Большая архитектура давит, надо учитывать не только этажность, но и масштаб, находить точку равновесия», – сказал он.

В качестве неудачного примера он привел здание штаб-квартиры РМК на улице Горького. «Вот есть Центр Помпиду в Париже, английский архитектор тоже не соизмерил его объемы с окружением. Тут – то же самое. Проектировал тот же архитектор», – сказал Рудаков, имея в виду Нормана Фостера.

Напомним, здание штаб-квартиры РМК, которое называют «ананасом», критиковали еще на градсовете Екатеринбурга за то, что оно игнорирует сложившийся исторически масштаб улицы, из-за чего выглядит композиционно отчужденным и даже неуместным. Тогда председатель совета вступился за проект, но тоже весьма своеобразно. «Это стиль Нормана Фостера. Его задача не вписаться, а сделать уникальное на контрасте», – говорил он.

По словам Андрея Рудакова, к другим неудачным примерам застройки исторических улиц Екатеринбурга относится новое офисное здание на улице Чернышевского. «Нижний двухэтажный объем в основании визуально не справляется с динамикой наклонной фасадной плоскости, образующая выходит за пределы габарита основания, возникает негативный эффект опрокидывания или наезда», – таков вердикт архитектора.

Другой пример неудачной встройки – «Венский дом», который стоит рядом с жилым домом предпринимателя Флоринского, построенного с элементами народного деревянного зодчества. Дом относится к объектам культурного наследия. По словам специалиста, соседняя офисная высотка не имеет с ОКН никаких композиционных взаимодействий, образуя нехудожественный контраст, подавляющий дом-памятник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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