Бабье лето вернется на Урал к выходным – будет до +20

Синоптики Росгидрометцентра предсказывают потепление на Урале. К концу рабочей недели в Екатеринбург придет бабье лето. Так, по данным метеобюро, сегодня днем будет около +12 градусов, ожидаются небольшие дожди. В среду днем воздух прогреется до +13. Также возможны осадки. Уже в пятницу столбики термометров поднимутся до +16, дождя не будет, хотя синоптики обещают пасмурную погоду.

Суббота станет самым жарким днем октября – в этот день воздух прогреется до +18…+20 градусов, будет выглядывать солнце, а дождя не будет. Однако бабье лето будет недолгим. Уже в воскресенье будет лишь +14, а в начале новой недели дневные температуры упадут до климатической нормы – будет около +10.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.19

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