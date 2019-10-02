У пассажира Кольцово отобрали более 2 миллионов, которые он пачками распихал по карманам

В Кольцово нарушитель таможенного режима лишился около 2,3 миллионов рублей в иностранной валюте. Пассажир вылетал рейсом Екатеринбург – Ташкент и решил провезти с собой 35 тысяч долларов и 57 тысяч сумов.

Он рассовал деньги по карманам, часть положил в сумку и без декларирования прошел по «зеленому» коридору. Но дойти до самолета не смог – попался в ходе выборочного контроля пассажиров рейса до Ташкента.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 200-1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Он заплатит уголовный штраф в 100 тысяч рублей, а деньги конфискованы в пользу государства.

Екатеринбург, служба информации

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