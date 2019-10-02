Спасатели устраняли последствия взрыва газа в жилой многоэтажке (ФОТО)

МЧС России проводит масштабную всероссийскую тренировку. Как передает «Новый День», вчера спасатели работали над теорией, а сегодня перешли к практике. Так, в Екатеринбурге прошли учения по ликвидации взрыва газа в жилом доме.

Во второй день тренировки по гражданской обороне в уральской столице развернули подвижной пункт управления с выходом оперативной группы. Помимо собственно спасателей легенду отрабатывали психологи, кинологи и другие структуры МЧС России.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 02.10.19

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