Илья Марков возглавил управление культуры Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал имя нового руководителя управления культуры администрации города. Им стал Илья Марков, который до этого возглавлял центр культуры «Урал» и дирекцию городских праздников. «Он приступил к своим обязанностям с 1 октября», – сообщил мэр в эфире радиостанции «Эхо Москвы Екатеринбург».

Напомним, предыдущим руководителем управления культуры в течение многих лет была Татьяна Ярошевская. В сентябре она подала в отставку и сообщила, что переезжает в Москву, где получила должность исполнительного директора МХАТ им. Горького.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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