На севере области прошел фестиваль «Уральский звон» (ФОТО)

В Свердловской области прошел творческий фестиваль «Уральский звон». В нем приняли участие дети и подростки из Ивдельского и Североуральского городских округов. Творческие проекты представили художники, чтецы и вокалисты от шести до 14 лет.

В секции изобразительного искусства участвовали больше полусотни ребят. Победу одержали работы ивдельчан Никиты Глазырина и Дарьи Миних, а также жительницы Североуральска Алены Шмаковой. В специальных номинациях «Сказы Бажова» и «Дары Урала» наградили двух девочек из Ивделя – Веронику и Валерию Морозовых.

Конкуренция между чтецами была не меньше. Дети декламировали стихи о любви к Уралу, в том числе – местных авторов. В конкурсе приняли участие 26 человек. По итогам прослушивания победу одержали ивдельчанка Алина Гущина и североуралочка Ольга Сутормина. Специальными призами наградили кукольный коллектив «Буратино» и ансамбль «Уральские лебедушки».

Наконец, в третьей части фестиваля прошел конкурс песни. Жюри не удалось выбрать одного победителя в младшей возрастной группе, поэтому первое место разделили трио детской студии «Капель» из Североуральска за песню «Зайки» и вокальная группа из Ивделя за композицию «Маша».

В сольном исполнении победу одержала ивдельчанка Алина Димко. Среди участников старшей возрастной группы победу присудили также двум коллективам, оба из Североуральска, народному ансамблю русской песни «Младешенька» и группе «Академия детства». Лучшей сольной вокалисткой оказалась ивдельчанка Арина Гайнце.

«Наряду со спортивными мероприятиями, которые мы проводим на территориях своего присутствия, мы организуем и творческие конкурсы. Инициатива проведения фестиваля была рассмотрена с властями Ивделя и Североуральска, и так появился «Уральский звон». Судя по тому, как дети выступали, думаю, конкурс надо делать традиционным», – отметил заместитель директора по социальным и общим вопросам ОАО «Святогор» Юрий Мурзаев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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