На Урале после ДТП водитель заживо сгорел в машине. Пассажир попал в больницу (ФОТО)

В Тугулымском районе накануне, около 21:30, на дороге близ поселка Луговского водитель автомобиля «Тойота Витц» потерял управление и врезался в бетонную плиту опоры моста. После этого машина загорелась.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель 1991 года рождения погиб на месте происшествия. Его пассажир выжил, молодого человека 1998 г. р. с переломом таза, позвоночника, черепно-мозговой травмой и ожогами увезли в Тугулымскую центральную районную больницу.

Личность погибшего уже установлена, по факту аварии проводится проверка.

Екатеринбург, служба информации

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