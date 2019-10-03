В Североуральске на подростка рухнул козырек дома

В Североуральске подросток получил травму после того, как на него рухнул козырек дома. ЧП случилось около 14:30 2 октября. Мальчик 2004 года рождения пришел с мамой в гости к бабушке, когда обрушился козырек, в итоге ребенок в больнице Краснотурьинске с закрытым переломом левой берцовой кости со смещением. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, жильцы дома неоднократно обращались в УК ООО «Союз» с жалобами на состояние козырька и просьбой его отремонтировать. Однако это сделано не было.

В надзорном органе выясняют все обстоятельства случившегося, будет дана правовая оценка. Там уточнили, что в соответствии с п. 4.2.4.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принимать меры по безопасности, если обнаруживаются повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 03.10.19

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