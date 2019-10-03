Прокуратура проводит проверку по факту вырубки в Дегтярске 80 лиственниц (ФОТО)

В Дегтярске уничтожили аллею памяти. Об этом заявил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских. В своем посте парламентарий сообщил, что ее высаживали в 1972 году школьники и пенсионеры. Каждое дерево символизировало земляка, погибшего на фронтах Великой Отечественной. «Потомкам, принявшим губительное решение, оказалось не до сантиментов. Муниципальные начальники даже не подумали, что накануне юбилея Победы осквернили память наших героев. Свои действия они объясняют тем, что деревья помешали строительству лыжероллерной трассы. Правда, как выяснили СМИ, на нее даже проекта нет в наличии», – пишет в социальной сети Андрей Альшевских.

В администрации Дегтярского ГО подтвердили, что участок земли благоустраивают для спортплощадки. «Данная территория предназначена для объектов спорта. Данный участок – это у нас земля ФОКа. Сегодня мы проводим работы по расширению стартовой поляны для того, чтобы нам пройти гомологацию и получить сертификат, чтобы наши дети, спортсмены могли получать разряды в Дегтярске, никуда не выезжая», – рассказала журналисту «Нового Дня» заместитель главы администрации Дегтярского ГО Светлана Соколова.

Она пояснила, что вырублено было 80 лиственниц. Всего на работы по благоустройству стартовой поляны выделено из муниципального бюджета чуть меньше 150 тысяч рублей. «О том, что это аллея памяти – мы не знали никогда. Даже старожилы ГО не могут вспомнить такого, чтобы была аллея памяти. Мы дали задания нашим специалистам муниципального архива. Были исследованы архивные документы в нашем муниципальном архиве. Как говорят, школа № 16 посадила деревья. Были исследованы все приказы школы № 16. Подшивка газеты за период с 1970 по 1980 годы. Сведений о памятной высадке лиственниц в данном районе там нет», – говорит чиновница.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила «Новому Дню», что прокуратура Ревды проводит проверку по факту вырубки деревьев.

Фото со страницы Андрея Альшевских в фейсбуке

Дегтярск, служба информации

Дегтярск. Другие новости 03.10.19

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