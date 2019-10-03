Свердловчане стали меньше пить

Жители Свердловской области стали меньше пить. Об этом свидетельствует статистика регионального минздрава. Уральцев с пагубной тягой к алкоголю в 1,7 раза меньше, чем в среднем по стране. В 2018 году показатель составил 590,8 случаев на 100 тысяч населения, что на 4,8% ниже по сравнению с 2017 годом.

В ведомстве рассказали, что в прошлом месяце сотрудники областной наркологической больницы провели эксперимент среди посетителей крупных торговых центров Екатеринбурга, чтобы выяснить, сколько денег теряют горожане, покупая спиртное. «По итогам эксперимента было установлено, что в среднем один горожанин тратит на алкоголь порядка 15 тысяч рублей в год. По итогам эксперимента в 2018 году эта цифра составляла 26 тысяч рублей», – сказали в минздраве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.19

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