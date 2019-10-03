В Екатеринбурге начался суд над врачом-«ассасином»

В Екатеринбурге начали рассматривать дело 35-летнего врача-травматолога Александра М., которого обвиняют в сбыте наркотиков – уголовное дело было возбуждено по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

Полицейские поймали мужчину с 8,94 грамма гашиша в конце февраля этого года. «Оперативники остановили мужчину в районе улицы Фучика. При этом он пытался сопротивляться, но был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. В момент задержания у предполагаемого наркосбытчика имелись признаки опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. В связи с этим в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.9.КоАП РФ», – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Там уточнили, что при досмотре у мужчины обнаружили «несколько фольгированных свертков и полимерный пакет, содержащие неизвестное вещество». Экспертиза показала, что это были наркотики. Теперь врачу-травматологу грозит до 15 лет лишения свободы. Первоначально на время следствия его отправили в СИЗО, однако сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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