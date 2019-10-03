Прокуратура организовала проверку после появления замглавы первоуральской администрации в ролике про открытие банка

Первоуральская прокуратура проверяет чиновницу, которая засветилась в рекламном сюжете. Местная телекомпания «Евразия» опубликовала ролик в интернете на прошлой неделе. Публикация была посвящена началу работы нового отделения банка «Открытие».

Кроме закадрового текста журналиста и выступления в кадре сотрудников компании, на камеру дала комментарий заместитель главы администрации Первоуральска по финансово-экономической политике Марина Ярославцева (сейчас она занимает пост и.о. главы администрации Первоуральска). «Это банк с государственным участием. Соответственно, все займы, депозиты застрахованы, и у людей есть, грубо говоря, гарантия, что это не однодневный банк, а банк, который будет присутствовать на рынке не один день», – говорит она в рекламном сюжете.

После публикации сюжета прокуратура начала проверку. «Прокуратурой города организованы надзорные мероприятия по факту опубликования в сети «Интернет» сюжета о торжественном открытии банка «Открытие» в Первоуральске с участием заместителя главы администрации города по финансово-экономической политике. Прокуратурой города будет изучен формат мероприятия, дана правовая оценка действиям присутствующих должностных лиц», – прокомментировали в прокуратуре Первоуральска.

«Администрация Первоуральска поддерживает развитие предпринимательской деятельности на территории городского округа. Открытие нового бизнеса всегда позитивно влияет на пополняемость местного бюджета за счет налоговых доходов, также это дает создание новых рабочих мест для горожан и повышение уровня жизни людей. Заместитель главы администрации Первоуральска по финансово-экономической политике Марина Ярославцева в данном ролике ответила на конкретный вопрос корреспондента: «Что значит для города открытие нового бизнеса?». По нашей информации, данный ролик не является рекламным и носит социальный характер», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 03.10.19

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