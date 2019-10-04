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Пятница, 4 октября 2019, 09:06 мск

Новости Екатеринбург

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Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил женщину

Накануне вечером недалеко от железнодорожной станции Кольцово случилось смертельное ЧП – грузовой поезд наехал на 43-летнюю женщину, переходившую пути в неположенном месте.

Авария случилась в 20 часов 10 минут. Машинист успел заметить женщину, подал сигнал и применил экстренное торможение. Но избежать наезда не удалось. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Следователи опросили локомотивную бригаду, машиниста, осмотрели место трагедии и запросили расшифровку скоростемерной ленты. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти женщины в рамках доследственной проверки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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