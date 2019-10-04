В парке на Уралмаше нашли труп девушки

В парке недалеко от Уральского государственного педагогического университета сегодня утром обнаружили тело молодой девушки. Как утверждают очевидцы, по всей вероятности, ее смерть возникла не в результате каких-то внешних обстоятельств. Труп нашли рядом со спортивной площадкой.

В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что следователи уже выехали на место. Они установят личность погибшей и обстоятельства трагедии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.10.19

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