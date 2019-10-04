В Екатеринбурге ищут 14-летнюю девочку, сбежавшую из приюта (ФОТО)

Сотрудники отдела полиции №14 в Екатеринбурге разыскивают пропавшую девочку-подростка. Елена Есипчук 2005 года рождения вчера около 13:00 ушла из социально-реабилитационного центра на Ползунова, 51, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Раньше воспитанница неоднократно самовольно покидала приют, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Приметы разыскиваемой: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, волосы средней длины. На момент ухода была одета в синие джинсы, светло-кремовую куртку, белые кроссовки, розовую толстовку. Полиция просит граждан, которые знают, где находится девочка, сообщить об этом по телефонам: (343)356-42-14, +7(996)592-97-69 либо 02.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.10.19

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