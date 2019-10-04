В Краснотурьинске школьную столовую оштрафовали из-за курящих работников

Плановая проверка прокуратуры и Роспотребнадзора школы № 28 в Краснотурьинске обернулась крупным штрафом для комбината общественного питания, обслуживающего учебное заведение. Ревизоры обнаружили в складском помещении, где хранились свежие фрукты и овощи, пачки сигарет, две зажигалки и самодельную пепельницу с окурками. Из чего был сделан вывод, что сотрудники пищеблока курят прямо в школе, а это нарушение закона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского областного суда, проверка школы проходила в марте этого года. Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Комбинат общественного питания» на 60 тысяч рублей по ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ. Это постановление подтвердил Краснотурьинский городской суд.

Школьная столовая попыталась обжаловать штраф в областном суде, но безуспешно. «Согласно Федеральному закону «Об охране здоровья граждан» курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, запрещается. Юридическим лицом должны приниматься все необходимые меры по недопущению курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг», – отмечается в решении апелляционной инстанции.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.10.19

В Екатеринбурге перестроят ж/д вокзал: с подземкой для трамваев и крышей для поездов (ФОТО). / Сквер у драмы и еще 18 парков Екатеринбурга станут особо охраняемыми (ФОТО). / В Екатеринбурге ищут 14-летнюю девочку, сбежавшую из приюта (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»