Символизм: Высокинский посадил липовую аллею имени метро, которую никто не увидит (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов и депутаты ЕГД сегодня высадили Аллею 30-летия Метрополитена Екатеринбурга. Праздновать юбилей будут в следующем году, когда деревья подрастут.

Аллея находится на закрытой территории депо, попасть туда можно только по специальным пропускам. Но, как пояснил Высокинский, на предприятии работают несколько тысяч человек, они и будут любоваться метро-аллеей.

Глава города садил липу. Как и многие другие из собравшихся, для этого он надел костюм, туфли и рубашку. Чиновникам дали перчатки, лопаты, ведра и саженцы липы, все деревья – именные, с бирочками. Как проходили посадки – смотрите в нашем фоторепортаже.

Александр Высокинский Александр Высокинский Александр Высокинский Александр Колесников Александр Колесников Александр Колесников Александр Колесников Алексей Бубнов, вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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