Дорожники на неделю ограничат движение на трассе Екатеринбург – Тюмень

На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень введут временные ограничения из-за ремонта деформационных швов путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». Там уточнили, что с 5 по 12 октября в Богдановиче, через который проходит трасса, будет введено реверсивное движение.

«Объезд для транзитного транспорта возможен через Сухой Лог – Курьи – Новопышминское – Филатовское – Маханово – Калиновское – обход Камышлова», – сказали в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.10.19

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