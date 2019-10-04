В Екатеринбурге без отопления остаются 13 многоквартирников и частных домов

Часть жилых домов в Екатеринбурге подключат к теплу с опозданием. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мелкие аварии на сетях стали причиной отсутствия отопления в 13 домах. Повреждения обещают устранить до конца текущей недели.

Так, в ближайшие два дня тепло должны дать в нескольких домах в Чкаловском районе, а также в частных домах в переулке Энергетиков, на улицах Селькоровской и Братской. По словам главного инженера Екатеринбургской теплосетевой компании Юрия Григорьева, аварийные бригады занимаются устранением возникающих проблем в круглосуточном режиме и без выходных.

«Во всех районах города объекты жилого фонда к теплу подключены, но есть еще точечные проблемы. Ранее мы подключили к теплоисточникам социальные объекты. Все вопросы должны быть сняты до конца недели», – заявил вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко.

«По всем вопросам, связанным с отоплением домов, жители Екатеринбурга должны обращаться в свою управляющую компанию. Кроме того, можно обратиться в городскую центральную диспетчерскую службу по телефону 222-30-05», – напомнили в мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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