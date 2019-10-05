Свердловская ГИБДД анонсировала рейды в поисках пешеходов-нарушителей

ГИБДД по Свердловской области с понедельника начнет усиленно искать пешеходов-нарушителей и водителей, которые не пропускают людей на переходах. Наряды ДПС будут дежурить в местах, где часто происходят ДТП с участием пешеходов и у мест массового пребывания людей. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, уже организовано патрулирование загородных трасс, пешеходов удаляют с дороги.

На Среднем Урале с начала года зарегистрировано 700 наездов на людей. Погиб 91 человек, 643 получили травмы. Треть аварий произошли в темное время суток, погибли 54 человека, 227 получили травмы. Причем большая часть пешеходов, когда шли по загородным трассам в темноте, не использовали световозвращающие элементы.

В ГИБДД добавили, что еще 88 пешеходов получили травмы из-за автомобилистов, которые ехали задним ходом.

Автоинспекторы просят сообщать о пешеходах, которые идут по трассам и рискуют попасть под машину, в дежурную часть Управления ГИБДД по Свердловской области (343) 269-77-00 или «02».

Екатеринбург, служба информации

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