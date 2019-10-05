Боец из уральской команды будет драться с Нурмагомедовым

Боец уральской команды «Рать» Никита Чистяков проведет поединок против дагестанца Умара Нурмагомедова – двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Бой анонсировал сам звездный боец. В активе его кузена 11 побед и ни одного поражения, причем он выступает на профессиональном уровне только три года, но уже добрался до 70 строчки мирового рейтинга легчайшего веса и входит в десятку сильнейших бойцов России.

Никита Чистяков более опытный боец – с 2012 года он провел 17 поединков, однако в рейтинге он находится ниже своего будущего соперника. По словам менеджера «Рати» Александра Скаредина предстоящий бой играет огромную роль в карьере Никиты Чистякова. «Это серьезный шаг в карьере. Тем более, что это бой против непобежденного брата Нурмагомедова. Он уже дрался в США в PFL и ему пророчат UFC. Никита сейчас проходит период подготовки, он очень заряжен. Мы будем драться за титул. И победа над таким соперником очень серьезно поднимет Никиту в рейтингах и расширит аудиторию, что очень важно в ММА. В случае успеха, Никита повысит котировки своих акций за рубежом», – сказал он.

Добавим, что бой состоится 23 ноябре в Узбекистане в рамках турнира GFC.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.19

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