В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, серьезные травмы у троих детей (ФОТО)

На трассе между Асбестом и поселком Малышева ночью, около 22:30, столкнулись два автомобиля. Пострадали шесть человек, в том числе дети, за жизнь трехлетней девочки борются врачи. Все пострадавшие – жители поселка Малышева.

Как рассказали РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель «Ниссан Х-трейл» выехал на встречку и врезался в малолитражку «Мицубиси Мираж Динго». 48-летний водитель паркетника был пьян, в его крови обнаружили 0,882 мг/л алкоголя. Он получил травмы, но куда серьезнее оказались последить аварии для находившихся во второй машине.

На заднем сиденье «Мицубиси» ехали трое детей, они получили травмы головы и конечностей. За жизнь трехлетней девочки борются врачи. Ребенок находился в автокресле. Также сильно пострадали шестилетняя девочка, которая была пристегнула ремнем, но не находилась в автокресле, и 11-летняя девочка – она не была вообще пристегнута. Также с тяжелыми травмами госпитализирован 58-летний пассажир малолитражки и ее 53-летняя водитель.

Женщина смогла пояснить обстоятельства аварии: она рассказала, что ехала из поселка Малышева в сторону поселка Изумруд, в районе 7-го километра снизила скорость, чтобы повернуть направо, но неожиданно на ее полосе оказался «Ниссан». Пьяный водитель паркетника заявил, что момента аварии не помнит, но уверен, что это не он выехал на встречку. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 05.10.19

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