Смог над Екатеринбургом рассеется с наступлением холодов (ФОТО)

Жители Екатеринбурга сегодня с утра жалуются на смог – из-за теплой погоды и отсутствия ветра город окутала пахнущая гарью дымка.
Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, смог развеется, как только теплая погода сменится холодами. Это произойдет уже в среду.
Сегодня в Екатеринбурге ожидается до 19 градусов тепла, завтра до плюс 15, но уже с 9 октября начнется обычная холодная осень. В среду синоптики ожидают максимум +8, будет облачно, днем не исключен небольшой дождь.
Екатеринбург. Октябрь 07, служба информации
Екатеринбург. Октябрь 07. Другие новости 07.10.19
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