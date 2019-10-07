МинЖКХ отчиталось о том, что отопление дали во все дома, но это не так

Все 94 муниципальных образования Свердловской области отчитались о включении отопления, сообщает пресс-служба минЖКХ.

Однако в Екатеринбурге по-прежнему нет отопления во многих жилых зданиях, которые обслуживают небольшие управляющие компании или товарищества собственников жилья. В частности, на отсутствие отопление жаловались владельцы и арендаторы ЖК «Армада». Тепло там не включают осознанно, ради экономии платы за услуги ЖКХ.

Напомним, в прошлую пятницу в Екатеринбурге из-за аварий не подавалось тепло в 13 многоквартирных домов, неполадки должны были устранить за выходные.

Екатеринбург, Елена Сычева

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