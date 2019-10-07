В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра

В Екатеринбурге сегодня эвакуировали посетителей строительного супермаркета Leroy Merlin на улице Металлургов, 74.

Об этом «Новому Дню» рассказал очевидец. По его словам, причиной эвакуации не была пожарная тревога. По громкоговорителям зачитали сообщение о том, что «произошла нештатная ситуация, всем срочно покинуть помещение».

По словам собеседника агентства, люди быстро вышли из магазина. Причины срабатывания тревожной сигнализации покупателям не объяснили.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.10.19

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