Под Екатеринбургом разбился парашютист-спасатель

На аэродроме в поселке Логиново в Свердловской области сегодня во время тренировочного прыжка погиб фельдшер поисково-спасательной базы Екатеринбурга. По предварительным данным, у мужчины не раскрылся основной парашют, а запасной зацепился за шею. Инцидент случился в 10:45 утра (по данным Уральского следственного управления на транспорте инцидент случился в 9:30).

Подробности рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «На место ЧП выехала и работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сыщики установили личность погибшего: это местный житель по имени Михаил 1984 года рождения. Мужчина совершал плановый прыжок с вертолета Ми-8 с высоты 800 метров. Это был его 35-й прыжок, который, к сожалению, оказался роковым. По предварительным данным, причиной могло стать нераскрытие основного парашюта, а запасной мог зацепиться за шею парашютиста, в результате чего воздухом не наполнился», – сообщил представитель полицейского Главка.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют, проводился ли инструктаж парашютистов по технике безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как удалось узнать «Новому Дню» у специалистов, тренировочные прыжки парашютистов в принципе не могут проводиться без инструктажа по безопасности, и все поисково-спасательные группы обязательно выполняют этот раздел.

«Вероятность того, что основной парашют не раскроется, всегда есть, но версия о том, что запасной запутался за шею погибшего, это что-то из разряда фантастики. Скорее всего, он открыл запасной парашют на низкой высоте. Это распространенная ошибка новичков, которые совершили небольшое количество прыжков», – рассказал агентству бывший спасатель, работавший в Логиново.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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