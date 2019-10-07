«У вас нет полномочий на такой вопрос», – тагильчанину, который хотел спросить у мэра про аварийные дома, отказали в записи на прием

Жителю Нижнего Тагила отказали в записи на прием к главе города Владиславу Пинаеву. Служащая местной администрации заявила мужчине, что у него не полномочий, чтобы задать мэру интересующий его вопрос. Аудиозапись разговора опубликована во «ВКонтакте».

Блогер, основатель паблика «ЧП Нижний Тагил» Максим Емельянов позвонил в мэрию, чтобы попасть на прием к главе города. Женщина, которая проводит запись, спросила, какой у него вопрос. «По домам у меня вопрос, по аварийным, – ответил ее собеседник, на что сотрудница мэрии попросила уточнить адреса. – Юности, 31, Орджоникидзе 1а, Окунева, 25. Вам по всем перечислить?»

Женщина отказалась и спросила, что конкретно интересует Емельянова. Тот ответил, что он хотел поинтересоваться у мэра, почему они находятся в состоянии, непригодном для жилья, хотя люди там живут до сих пор и их не переселяют. «Чтобы признать их аварийными, есть определенная процедура», – сказала собеседница Емельянова, однако он попросил дать ему возможность пообщаться с мэром.

После этого сотрудница стала выяснять, какое отношение к этим домам имеет звонящий. «У вас должен быть документ, подтверждающий полномочия представлять их интересы. Других вариантов нет. Я вам объясняю, что у вас по вопросу этому должны быть подтвержденные полномочия – или решение общего собрания собственников жилья, или доверенность. У вас такого документа нет. Кто вас уполномочил представлять их интересы? Вы в этих домах не проживаете. Вы там не зарегистрированы, вы никакого отношения к этому дому не имеете. Не надо подписи [собирать], у вас должен быть документ, подтверждающий ваши полномочия», – заявила служащая нижнетагильской мэрии, так и не записав Емельянова на прием.

Екатеринбург, Елена Сычева

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