В ночь на четверг перекроют трассу Екатеринбург – Челябинск

В ночь на четверг, 10 октября, на федеральной трассе М5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу временно закроют движение транспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уралуправтодора, это связано с установкой двух надземных пешеходных переходов возле поселка Сулимовский Торфяник.

Закрытие будет происходить поочередно. С 23:00 9 октября до 01:30 10 октября будет перекрыто движение в сторону Челябинска. Объезд возможен через подъезд к Сулимовскому Торфянику. С 02:00 10 октября до 04:30 10 октября будет перекрыто движение в сторону Екатеринбурга. Между этапами дорожники пропустят транспорт, который скопится в пробках.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.10.19

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