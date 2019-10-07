Столкновение и возгорание: на Урале автобус со школьниками отправят на краш-тест

На Среднем Урале гаишники предложили школьникам на собственном примере проверить, зачем нужны ПДД, – детей отправят в автобус с эффектом 5D, пойдет дым, а сиденья начнут дергаться, как при ДТП.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в регионе будет работать автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности». Это специальный автобус, в котором сиденья двигаются так же, как и при реальной аварии или при резком торможении, там есть и генератор дыма для имитации пожара в салоне. Детям также покажут обучающие фильмы.

На своеобразную экскурсию в такой автобус отправят школьников Невьянска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Заречного и Березовского. Кроме того, в Екатеринбурге он будет в выходные работать в ЦПКиО.

Екатеринбург, служба информации

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