Прокуратура направила в суд уголовное дело против спикера думы Сысерти

Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу председателя местной думы Александра Карамышева. Ему вменяются два преступления: мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ) и служебный подлог (ч.1 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, Карамышев несколько дней в октябре и ноябре 2017 года провел за пределами России по обстоятельствам, не связанными с депутатскими полномочиями, – то есть был в отпуске. При этом он покинул рабочее место без должного оформления документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия, а это является нарушением трудового законодательства.

Вернувшись, спикер утвердил составленные специалистом думы два табеля учета рабочего времени за октябрь и ноябрь 2017 года, в которых были ложные сведения о полной отработке, в том числе и в те дни, когда Карамышев фактически отсутствовал. Также обвиняемый утвердил четыре платежных поручения о незаконном зачислении ему заработной платы за указанные рабочие месяцы и передал документы в бухгалтерию. Таким образом, бюджету Сысертского округа был причинен ущерб в размере 53 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято с учетом прокурорской проверки, сообщили в следственном комитете. Во время предварительного расследования были допрошены более 20 свидетелей, также следователи провели анализ служебной, кадровой и финансовой документации, регламентирующей порядок работы муниципальной думы. В настоящее время Карамышев уже погасил причиненный ущерб, добавили в СК.

Уголовное дело рассмотрит Сысертский районный суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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