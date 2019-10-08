Из Екатеринбурга собираются запустить прямые рейсы до Махачкалы

Из Екатеринбурга напрямую можно будет улететь в Махачкалу. Такое предложение сейчас прорабатывается дагестанской стороной. Об этом рассказал «Новому Дню» представитель правительства республики в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов, который накануне провел встречу с гендиректором аэропорта Махачкалы Арсеном Пирмагомедовым.

«Он предложил льготные условия компании, которая в этом направлении будет работать: скидки по наземному обслуживанию, по топливу в течение года. Аэропорт прошел международный аудит, полоса позволяет принимать самолеты с нашего направления. Екатеринбург близок к Челябинску, Тюмени, можно за 3-4 часа доехать, а из Махачкалы – в Чечню, Ингушетию, даже Баку (Азербайджан). Запуск прямого авиасообщения усилит и торговый обмен, и культурно-экономический. Такая концепция есть», – сказал собеседник «Нового Дня».

По словам господина Абдулкаримова, идею поддерживают правительстве. Предположительно, предложение будет сделано компании «Уральские авиалинии». Напомним, что в настоящее время добраться до Махачкалы самолетом можно только со стыковками, как правило, через Москву.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.19

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