Уральский ветеринар выписывал документы на просроченную свинину – всю ее продали в магазинах

Свердловское управление Россельхознадзора выявило схему, по которой ветеринар «давал вторую» жизнь просроченному мясу. Специалиста-нарушителя обнаружили в Ирбите. Ветврач выдал сертификаты на полтонны просроченной свинины от фермерского хозяйства ИП Мордяшова. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Инспекторы выявили еще ряд нестыковок. Полутуши были оформлены как охлажденные, а способ их хранения при перевозке указан как «замороженные». Кроме того, графа «маршрут следования» и вовсе была не заполнена», – сообщили в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Примечательно, что нарушения выявились в ходе госмониторинга, а не по жалобе или заявлению, поэтому все 500 кг просрочки успели уйти в магазины для реализации и, вероятно, были проданы покупателям. Добавим, что максимальное, что грозит ветврачу – это штраф от трех до пяти тысяч рублей. Индивидуальному предпринимателю, который направил просрочку на сертификацию – вынесли предостережение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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