Из Нижнего Новгорода запускают прямые рейсы в Екатеринбург

В Екатеринбург из Нижнего Новгорода со следующей недели можно будет добраться прямым рейсом. Первый перелет по маршруту запланирован на пятницу, 18 октября. Его выполнит авиакомпания «Ираэро».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино, рейс будет выполняться дважды в неделю – по средам и пятницам. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 12:10 местного времени, а из Екатеринбурга – в 16:50 местного. Пассажиров будут перевозить на самолетах Sukhoy Superjet 100.

Екатеринбург, Елена Сычева

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