В Серове 63-летний хозяин лыжной базы пойдет под суд из-за травмы ребенка

Серовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, заведующего местной лыжной базой «Снежинка». Пожилому уральцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным следствия, в январе этого года на лыжной базе мама с 7-летним сыном решила прокатиться на тюбинге. После оплаты услуги сотрудники аттракциона допустили их на трассу – вдвоем на один «бублик». Женщина посадила ребенка на колени, съехала по спуску и столкнулась со срубленными деревьями, которые лежали в десяти метрах от трассы. В результате столкновения мальчик получил травму.

Как полагает следствие, заведующий лыжной базы грубо нарушил должностную инструкцию и требования безопасности на горнолыжных комплексах, тем самым не исключив и не минимизировав опасности и сопутствующие риски на аттракционе «бублик», сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 08.10.19

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