В Асбесте пьяный рецидивист зарезал собутыльника

В Асбесте 36-летнего местного жителя подозревают в убийстве собутыльника. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в Асбесте. Возле дома на улице Челюскинцев было найдено тело 18-летнего парня. Вскоре полицейские и следователи задержали предполагаемого убийцу.

В полиции региона рассказали, что накануне убийства группа людей выпивала в этом доме. Во время попойки произошел конфликт, и поначалу участники встречи разошлись мирно, но на следующий день вернулись разобраться. Хозяин квартиры – нигде не работающий, ранее неоднократно судимый мужчина по кличке Дизель, в какой-то момент взял нож и ударил двоих оппонентов. «Один из пострадавших был госпитализирован, а второй от полученных ранений скончался. Орудие преступления было обнаружено в детской кроватке», – сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый взят под стражу на время следствия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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