Уснувший за рулем водитель попал в ДТП и погиб (ФОТО)

Минувшей ночью на 63-м км дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск случилось ДТП с летальным исходом. 55-летний водитель уснул за рулем Hyundai.

Машина выехала на встречку, где столкнулась с «газелью», которая от удара съехала в кювет и перевернулась. Легковушку развернуло на дороге.

39-летний водитель «газели» получил травмы различной степени тяжести, сейчас он находится в травматологии Режевской центральной больницы, а водитель Hyundai скончался на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту аварии. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.19

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