В Карпинске вынесен приговор мужчине, который в пьяном угаре сжег квартиру вместе с маленькой дочерью

Карпинский городской суд приговорил к 5 годам и 3 месяцам колонии строгого режима Юрия Нефедова, обвиняемого в умышленном поджоге квартиры. Во время пожара погибла его малолетняя дочь – девочка отравилась угарным газом.
ЧП случилось 9 марта 2019 года в Волчанске. Как установил суд, Нефедов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда решил поджечь квартиру в доме на улице Кольцевой, где раньше проживал с женой и двумя маленькими детьми. Помещение полностью обгорело, сгорели домашние вещи на общую сумму свыше 255 тысяч рублей.
Нефедова судили по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Суд назначил мужчине наказание с учетом рецидива в его действиях и состояния опьянения. Приговор в законную силу пока не вступил.
Карпинск, служба информации РИА «Новый День»
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