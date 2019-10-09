В Карпинске вынесен приговор мужчине, который в пьяном угаре сжег квартиру вместе с маленькой дочерью

Карпинский городской суд приговорил к 5 годам и 3 месяцам колонии строгого режима Юрия Нефедова, обвиняемого в умышленном поджоге квартиры. Во время пожара погибла его малолетняя дочь – девочка отравилась угарным газом.

ЧП случилось 9 марта 2019 года в Волчанске. Как установил суд, Нефедов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда решил поджечь квартиру в доме на улице Кольцевой, где раньше проживал с женой и двумя маленькими детьми. Помещение полностью обгорело, сгорели домашние вещи на общую сумму свыше 255 тысяч рублей.

Нефедова судили по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Суд назначил мужчине наказание с учетом рецидива в его действиях и состояния опьянения. Приговор в законную силу пока не вступил.

Карпинск, служба информации РИА «Новый День»

Карпинск. Другие новости 09.10.19

Власти Екатеринбурга задумались о строительстве второго аэропорта. / Уснувший за рулем водитель попал в ДТП и погиб (ФОТО). / 9 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»