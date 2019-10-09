Почти сто домов в Екатеринбурге остались без отопления и воды

Почти сто многоквартирных домов в Екатеринбурге остались без горячего водоснабжения и отопления. На это пожаловались жители улиц Восточной, Шевченко, Луначарского, и других. «Вчера отключили горячую воду и отопление, а сегодня как раз похолодало», – написала в своем фейсбуке общественница Екатерина Петрова. В некоторых домах этого микрорайона нет и холодной воды.

Как пояснили «Новому Дню» в единой дежурно-диспетчерской службе города, причиной отключения стала авария на теплосетях, в результате которой были отключены от тепла и горячего водоснабжения 93 жилых здания. Сейчас порыв устранен, жителям посоветовали обращаться в свои управляющие компании, чтобы узнать точное время включения отопления – дальнейшее зависит уже от сотрудников УК, которые должны открыть задвижки.

Добавим, что сегодня на отсутствие отопления пожаловались также жители Пионерского поселка. Батареи остыли в домах на Сулимова и Июльской.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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