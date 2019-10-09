Жители Химмаша возмущены перекрытием дорог из-за строительства нового жилого комплекса

Сегодня утром на выезде из микрорайона Химмаш образовались большие пробки. Накануне ночью дорожники перекрыли улицу Просторную, и жители левобережного Уктуса, чтобы добраться на работу, поехали в город в объезд. Это спровоцировало заторы на улице Щербакова и всех близлежащих улиц, автомобилистам пришлось простоять в пробках около часа.

По информации администрации города, движение на Просторной было закрыто из-за строительства инженерных сетей жилого комплекса «Просторы». Подрядчиком выступает АО «Корпорация Атомстройкомплекс». Перекрытие продлится до 10 ноября.

Такой длительный срок работ вызвал возмущение автомобилистов. Они требуют от мэрии организовать объезд закрытого участка или сократить время перекрытий.

«Жители просто в бешенстве и готовы разнести и «Атом», и администрацию. Предлагают несанкционированные митинги и другие меры экстренного реагирования на ситуацию», – сообщил в фейсбуке свердловский депутат Александр Ивачев. Сам парламентарий собирается обсудить эту ситуацию с депутатом гордумы Олегом Гордеевым и донести требования жителей до городской администрации и застройщика.

Отметим, что, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», сегодня утром наибольшие заторы в этом районе фиксировались на Кольцовском тракте, Луганской и Машинной улицах, Переходном переулке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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