Для пациентов детского онкоцентра придумали уникальное мороженое

Пациенты екатеринбургского Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ теперь могут есть мороженое, правда, это не обычный десерт, какой можно купить в любом магазине. К сожалению, обычное мороженое пациентам, например, после химиотерапии, нельзя. Поэтому в медучреждение купили аппарат для приготовления особого лакомства.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ОДКБ, его готовят из специального состава, который позволяет детям получить дополнительные питательные вещества. При этом правильно подобранное питание очень важно для тех, кто проходит лечение от онкологических заболеваний. «Большинство наших маленьких пациентов во время проведения и после медикаментозной терапии испытывают слабость, тошноту, снижение аппетита. С этой проблемой сталкиваются онкологи всего мира, поэтому найти не только эффективное, но и приятное для пациентов решение было просто необходимо», – рассказала врач-диетолог, педиатр Надежда Новгородская.

Рецепт придумали специалисты центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева из Москвы и поделились им с уральскими медиками. Пока что пациентам ОДКБ дают мороженое раз в неделю.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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